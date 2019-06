Incidenti montagna, muore turista 57enne

COMO, 1 GIU - Un'escursionista svizzera di 57 anni è morta nella tarda mattinata di sabato dopo essere precipitata per un centinaio di metri sul monte Segor in Val Cavargna, lungo la catena montuosa al confine tra Italia e Svizzera. La donna era in compagnia di altre 4 persone che hanno lanciato l'allarme. L'escursionista è stata recuperata dall'Elisoccorso di Como e trasportata all'ospedale di Menaggio, ma per lei non c'è stato nulla da fare.