Moto: Italia, Rossi eliminato in Q1, si qualifica Dovizioso

SCARPERIA (FIRENZE), 01 GIU - Valentino Rossi (Yamaha) impegnato al Mugello nella sessione di qualifica del Gran premio d'Italia, non ha ottenuto uno i due migliori tempi nella 'Q1', quella necessaria per accedere alla 'Q2' che assegna la pole position. Per pochissimi secondi, Vale non è riuscito passare sotto la fotocellula del traguardo prima della bandiera a scacchi, rinunciando di fatto a effettuare un ultimo tentativo. L'8/o tempo ottenuto lo costringerà domani a scattare dalla 18/a piazzola, penultima fila in griglia. Qualificate invece alla Q2 le due Ducati di Andrea Dovizioso e Michele Pirro.