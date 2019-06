panerai. Della valle ha detto che lascia

FIRENZE, 1 GIU - "Non c'è niente da dire, verrà fatto un comunicato. Fiorentina in vendita? Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c'è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire più di quello che vedete: ci sarà un comunicato. Il Consiglio è stato informato, e basta". E ancora: "Acquirenti? Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso". Così Paolo Panerai, consigliere del club viola, al termine del Cda della Fiorentina, svoltosi oggi.