Calcio, Casellati riceve le Azzurre

ROMA, 1 GIU - "Adesso spetta alle nostre ragazze farsi onore nella competizione internazionale, restituendo orgoglio e speranza a tutti i tifosi e agli appassionati di calcio, che nel nostro Paese hanno dovuto subire lo smacco di una nazionale maschile che all'ultima Coppa del Mondo non è riuscita a riqualificarsi". Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del saluto alla Nazionale italiana femminile alla vigilia della partenza per il Mondiale in Francia.