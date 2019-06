Salvini, spero che club Milan abbia idee

POTENZA, 1 GIU - "Spero che la società abbia delle idee, cosa che non ha avuto negli ultimi anni". Così, a Potenza, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti sul nuovo allenatore del Milan. "Al di là dell'allenatore che è importante - ha aggiunto il leader della Lega - in campo però ci vanno i giocatori: o comprano qualcuno che costruisce gioco oppure la vedo male anche per i prossimi anni". Salvini non ha voluto "suggerire" alcun nome per il nuovo mister rossonero, "sennò poi si offendono e dicono che devo fare il ministro e non l'allenatore. Spero da milanista - ha concluso - di tornare a gioire almeno una volta ogni tanto".