Migranti: Salvini, hanno record Tbc e scabbia

ROMA, 1 JUN - "A tutti è garantito il diritto alle cure, agli immigrati purtroppo il record di Tbc e scabbia". Lo dice il ministro dell'interno Matteo Salvini replicando al direttore di Pediatria d'urgenza del policlinico S.Orsola di Bologna che aveva parlato di effetti negativi del dl sicurezza sui minorenni immigrati e negato che il ritorno di alcune malattie come Tbc e scabbia sia legato agli sbarchi di migranti. "Ovviamente - sostiene Salvini - nessuna legge, in Italia, mette e metterà mai in discussione il diritto alle cure sanitarie per tutti, tantomeno ai minorenni. E il Decreto sicurezza è quindi citato a sproposito: gli stranieri con meno di 18 anni vanno subito in accoglienza e non possono nemmeno essere espulsi o affidati ad altri Paesi europei". Quanto al fatto che il ritorno di alcune malattie come Tbc e scabbia non sia legato all'immigrazione di massa e agli sbarchi, secondo il ministro, "purtroppo l'Africa non ha le stesse condizioni igienico-sanitarie di casa nostra".