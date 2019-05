Premi: Aminetou Ely è la Donna dell'anno 2019

AOSTA , 31 MAGGIO - La mauritana Aminetou Ely, attivista contro le violenze domestiche e sessuali e fondatrice dell'Associazione delle Donne Capi Famiglia, è la Donna dell'anno 2019. Il premio internazionale le è stato attribuito nella serata di oggi al Teatro Splendor di Aosta. Costretta a sposarsi a soli 13 anni, Aminetou si batte tra l'altro a favore dell'accesso delle donne al livello decisionale del suo paese. Il premio, giunto alla 21/a edizione, è promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le altre due finaliste erano Cacilda Massango, mozambicana impegnata per il diritto alla salute e all'accesso gratuito alla terapia per i malati di Aids (Premio popolarità) e Francesca Faedi, astrofisica marchigiana che si è dedicata in particolare alla ricerca e allo studio di pianeti extrasolari. Il Premio Soroptimist International Club Valle d'Aosta è stato consegnato a Elisabetta Iannelli, avvocato e vicepresidente dell'Associazione Italiana Malati di Cancro parenti e amici.