Bimba 3 anni cade in piscina vuota,muore

SALERNO, 31 MAG - Una bimba di tre anni è morta oggi a Eboli (Salerno) dopo essere caduta in una piscina vuota nel giardino di un'abitazione. Il violento impatto non le ha lasciato scampo rendendo vani anche i soccorsi da parte dei sanitari del '118' che erano stati allertati dai familiari della piccola. Indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Eboli per accertare le cause dell'incidente e appurare eventuali responsabilità. "Sono sconcertato per questa tragedia - dice il sindaco Massimo Cariello - tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia".