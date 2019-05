Aperto campo Betlemme dedicato ad Astori

CAGLIARI, 31 MAG - Ora si può giocare nel campo di calcio di Betlemme dedicato al campione di Cagliari, Roma e Fiorentina, il "Davide Astori Playground". Presenti le delegazioni di Cagliari e Fiorentina: quella rossoblù guidata dal presidente Tommaso Giulini, con il direttore generale Mario Passetti; per la Fiorentina il vice presidente Gino Salica e Giancarlo Antognoni. Oltre ai dirigenti, una rappresentanza dei calciatori delle due squadre; autorità e personalità locali. Vicino alla Basilica della Natività, in un'area dove sino ad ora non erano presenti strutture sportive, è sorto uno spazio dove i bambini di ogni religione e nazionalità, potranno incontrarsi, vivere momenti di gioco e spensieratezza. Un'opera sostenuta da Cagliari e Fiorentina in collaborazione con il progetto Assist for Peace. Le due società, omaggiate con una targa ricordo dalle autorità locali, hanno a loro volta donato la maglia di Astori con il numero 13. La cerimonia è quindi proseguita in campo dove i protagonisti sono stati i bambini.