Berlusconi, FdI arrogante con noi

ROMA, 31 MAG - "Non ho preso male il vostro successo, anzi. Sono arcicontento per il risultato ottenuto da tutto il centro-destra unito. Ho solo detto - e lo confermo - che Fratelli d'Italia ha condotto una campagna elettorale molto critica nei nostri confronti usando metodi arroganti, toni inappropriati con contenuti fuori dalla realtà". Lo scrive su Facebook il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Fdi "ha preferito andare a coltivare l'erba del vicino, piuttosto che concentrarsi sui veri avversari, la sinistra e il M5s - aggiunge - E questa scelta non si è nemmeno tradotta nei risultati sperati". Poi, riferendosi alle affermazioni sulla leader di Fdi, Giorgia meloni, "quanto al lavoro da babysitter, stavo evidentemente scherzando, rispetto tutti i lavori. Io ne ho fatti più di venti, prima di diventare l'imprenditore che sono diventato".