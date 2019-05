Salva Roma e poteri,incontro Raggi-Conte

ROMA, 31 MAG - I poteri per la Capitale e il provvedimento sul debito storico di Roma (il cosiddetto 'Salva Roma' o 'decreto Taglia Banche', come lo chiamano i pentastellati). Sono questi - secondo quanto si apprende da fonti del Campidoglio - alcuni dei temi di cui hanno parlato il premier Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi nel corso del loro incontro in Campidoglio. Il presidente del Consiglio ha incontrato la sindaca, prima di partecipare alla cerimonia per il centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Insieme sono entrati nel Palazzo Senatorio e poi si sono affacciati al balcone che da sulla piazza, affollata di turisti. "Anche il salva-Roma è una materia che possiamo decidere a Palazzo Chigi in un vertice politico", ha detto poi il premier Conte rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se la norma sulla situazione finanziaria della Capitale sarà nel decreto crescita.