Totoscommesse: Snai, Champions, quote dicono Liverpool

ROMA, 31 MAG - Le quote "Coppa in mano" sono eloquenti: Liverpool a 1,50, Tottenham a 2,60. La finale di Champions League di domani sera a Madrid ha un favorito chiaro nei Reds di Klopp, in cerca del trionfo più grande dopo aver mancato la Premier per un punto. Divaricate anche le quote «1X2» preparate dagli analisti Snai: il segno «1» del Tottenham è a 4,25, il «2» del Liverpool è a 1,90, il pareggio al 90' si gioca a 3,60.