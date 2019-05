Le Monde, Radio Radicale è un pilastro

PARIGI, 31 MAG - "Radio Radicale, pilastro della Repubblica italiana, minacciato di chiusura" titola oggi il quotidiano Le Monde sul suo sito on line, spiegando che "questa emittente atipica, creata nel 1976 dal cofondatore del Partito radicale, è nel mirino di Roma". "La vicenda - scrive il quotidiano - coinvolge molto più del centinaio di dipendenti di questa piccola radio. In effetti, si tratta niente di meno che di uno dei pilastri della Repubblica italiana che potrebbe sprofondare nei prossimi giorni. Radio Radicale, bisogna ammetterlo, è un'istituzione strana. E questa stranezza impedisce, fuori dalle frontiere italiane, di percepire l'importanza di quello che è in gioco".