Bongiorno, momento complesso per governo

ROMA, 31 MAG - Quale è stato il momento più complicato per il Governo? "Questo". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha risposto durante una intervista a 'Tagadà', su La7. "E' un momento di grande soddisfazione per la Lega", ha spiegato, ma "sono delle giornate delicate". Bongiorno ha definito "estenuante" lo "scontro" degli ultimi mesi tra le due forze di Governo. In precedenza, pur con tutte le differenze "alla fine ci trovavamo". "Io partecipavo a tavoli con altri ministri e improvvisamente non ci sono stati più contatti. E' stato fastidioso e da non ripetere. Questo Governo deve andare avanti".