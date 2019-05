Papa: dilaga paura fomentata ad arte, no a cultura odio

BUCAREST, 31 MAG - C'è "un senso dilagante di paura che, spesso fomentato ad arte, porta ad atteggiamenti di chiusura e di odio. Abbiamo bisogno di aiutarci a non cedere alle seduzioni di una 'cultura dell'odio', di una cultura individualista che, forse non più ideologica come ai tempi della persecuzione ateista, è tuttavia più suadente e non meno materialista. Essa presenta spesso come via di sviluppo ciò che appare immediato e risolutorio, ma in realtà è indifferente e superficiale". Lo ha detto il Papa nell'incontro con gli ortodossi rumeni, nella prima giornata del suo viaggio apostolico in Romania.