Cinema: Ron Howard racconta Pavarotti, il mito 'semplice'

ROMA, 31 MAG - "Tutta la sua vita sembrava entrare nella performance" dice Bono Vox dell'amico Luciano Pavarotti davanti la cinepresa di Ron Howard. E' una delle decine di testimonianze che insieme compongono il ritratto affettuoso e non superficiale del documentario-evento 'Pavarotti', prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White Horse Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con Timvision e Wildside nelle sale italiane il 28, 29 e 30 ottobre con Nexo Digital. Racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio di Modena ad artista popolare nel mondo come una rockstar così come in un'epoca precedente fu Caruso. Grazie alla partnership con Decca Records e all'accesso esclusivo agli archivi di famiglia e al vasto materiale musicale ripreso dal vivo il ritratto di Ron Howard tra testimonianze e spezzoni riesce a restituire una cosa forse poco nota del grande tenore morto nel 2007: la sua (quasi) semplicità.