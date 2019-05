Conte, lunedì parlerò agli italiani

ROMA, 31 MAG - "Lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della situazione. Voglio parlare agli italiani. Questo è il governo del cambiamento: ho sempre rivendicato un cambiamento nel senso della chiarezza di intenti rispetto ai programmi, sicurezza del cammino che sia strategico, che proceda in modo lungimirante e senza strappi. Dobbiamo afferrare queste premesse e queste condizioni per poter proseguire". Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine di un evento in Campidoglio. (ANSA).