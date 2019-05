Figc, risolto rapporto con tecnico U.19

ROMA, 31 MAG - La Federcalcio rende noto che è stato risolto consensualmente il rapporto con il tecnico della nazionale under 19, Federico Guidi. La squadra azzurra è qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria, in programma in Armenia dal 14 al 27 luglio prossimi, e in vista di tale impegno il Club Italia della federazione individuerà il nome del sostituto. Il sorteggio dell'Europeo ha inserito l'Italia nel girone con il Portogallo - con cui perse ai supplementari la finale l'anno scorso - la Spagna e i padroni di casa dell'Armenia. Gli azzurrini, sorteggiati nel Gruppo A, faranno il loro esordio contro i lusitani domenica 14 luglio, mercoledì 17 affronteranno l'Armenia e sabato 20 luglio la Spagna.