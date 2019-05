Musica: Mika torna con Ice Cream, poi nuovo album e tour

ROMA, 31 MAG - Mika torna con un nuovo singolo uscito in tutto il mondo. La nuova canzone Ice Cream è disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. Ice Cream è preludio di un nuovo album e un nuovo tour. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo My Name Is Michael Holbrook. Frutto di due anni di scrittura tra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, My Name Is Michael Holbrook ci porterà a scoprire l'essenza dell'identità di Mika. A Novembre Mika porterà le nuove canzoni in tour: il Revelation Tour comincia a Londra il 10 Novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Il tour italiano promosso da Barley Arts si articolerà in ben 12 tappe nelle grandi arene a partire dal 24 Novembre a Torino - Pala Alpitour.