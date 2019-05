Iran: cortei pro-Palestina, bruciate bandiere Usa e Israele

TEHERAN, 31 MAG - Bandiere degli Stati Uniti e di Israele sono state bruciate stamani nelle strade di Teheran durante le manifestazioni in occasione della giornata per Gerusalemme, che si tiene annualmente l'ultimo venerdì del mese sacro islamico del Ramadan dalla Rivoluzione khomeinista del 1979. I dimostranti hanno inoltre impiccato dei manichini con le effigi del segretario di Stato americano Mike Pompeo e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, intonando slogan come "abbasso gli Usa" e "abbasso Israele".