Cremlino, accordo S-400 ad Ankara è in fase attuazione

MOSCA, 31 MAG - L'accordo sulla fornitura dei sistemi missilistici S-400 alla Turchia "è in vigore" ed "è in fase di attuazione". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda della Tass se l'accordo potesse essere in discussione. Il portavoce ha ricordato che la Turchia ha ripetutamente confermato il suo impegno. "Ecco perché l'accordo è in fase di attuazione", ha detto Peskov.