Papa: società quanto più cura ultimi tanto più civile

BUCAREST, 31 MAG - "Quanto più una società si prende a cuore la sorte dei più svantaggiati, tanto più può dirsi veramente civile". Lo ha detto Papa Francesco nell'incontro con le autorità della Romania. La "vocazione più nobile a cui uno Stato deve aspirare" è "farsi carico del bene comune del suo popolo". E' necessario "costruire una società inclusiva", "una società dove i più deboli, i più poveri e gli ultimi non sono visti come indesiderati, come intralci che impediscono alla 'macchina' di camminare, ma come cittadini e fratelli da inserire a pieno titolo nella vita civile".