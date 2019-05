C.destra: Bernini, senza Fi è zoppo

ROMA, 31 MAG - "Il centrodestra in Italia resta una condizione irrinunciabile per far ripartire il Paese, e senza Forza Italia sarebbe un centrodestra zoppo. Per questo va ripresa e cavalcata con forza la sfida alla coerenza lanciata ieri dal Presidente Berlusconi a Lega e Fratelli d'Italia. E alla luce degli ultimi sviluppi in chiave europea, con i massimi leader sovranisti - in testa il premier ungherese Orban - che escludono alleanze con la Lega, la posizione di Forza Italia diventa ancora più strategica anche nell'Unione per difendere gli interessi nazionali grazie alla presenza di Berlusconi, la cui autorevolezza sarà un grande atout per l'Italia. Per cui ogni alibi sulla nostra collocazione europea che impedirebbe di riproporre la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche viene inevitabilmente a cadere. I pretesti sono finiti". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia.