Conte a Madrid per finale di Champions

MILANO, 31 MAG - Prima uscita da allenatore dell'Inter per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è partito in mattinata insieme alla dirigenza per Madrid, dove assisterà domani alla finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Insieme a Conte sono presenti il presidente Steven Zhang e i dirigenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Dario Baccin, a cui si dovrebbe unire anche il patron dell'Inter Zhang Jindong, atteso nella capitale spagnola.