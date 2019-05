Moto GP, trovata fatta brillare valigia

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG - Una valigetta sospetta, abbandonata a circa 20 metri dall'ingresso 'Palagio, fuori dall'autodromo internazionale del Mugello dove sono in corso le prove libere del Moto Gp, ha fatto scattare l'allarme stamani a Scarperia (Firenze). Gli artificieri l'hanno fatta brillare e scoperto che al suo interno erano contenuti attrezzi per il barbecue. La valigia è stata scoperta durante le preliminari attività di bonifica della zona in vista dell'afflusso dei tifosi previsto da oggi fino a domenica. L'operazione di brillamento è stata eseguita in una cornice di sicurezza dai carabinieri della squadra artificieri del Comando provinciale di Firenze.