Calcio, Ct Germania Loew in ospedale

BERLINO, 31 MAG - Ricovero ospedaliero a Friburgo per Jogi Loew, il CT della Nazionale di calcio tedesca, per disturbi circolatori conseguenza di un incidente di alcune settimane fa, quando un manubrio lo aveva colpito al petto. Lo riferisce al Bild. All'inizio l'allenatore della Nazionale tedesca non ha preso sul serio l'incidente, ma poi è stato ricoverato. Al momento si esclude un intervento chirurgico.