Papa vola in Romania

ROMA, 31 MAY - Il Pontefice è in volo per Bucarest. L'Airbus A-320 dell'Alitalia è decollato alle ore 8.17 dallo scalo Leonardo da Vinci di Roma. L'atterraggio dell'aereo papale è previsto all'aeroporto internazionale "Henri Coanda-Otopoeni&rdquo di Bucarest alle 11.30 locali. Nei tre giorni del soggiorno in Romania, sono previsti anche un incontro con la comunità rom e la beatificazione di sette vescovi martiri del comunismo. Saranno nove i discorsi pronunciati da Francesco nel corso di questo nuovo viaggio alle periferie d'Europa, che segue quello in Bulgaria e nella Macedonia del Nord compiuto dal 5 al 7 maggio scorsi.