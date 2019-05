Conte, ho fame e ambizione come Inter

MILANO, 31 MAG - ''Finalmente si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante ma non vedo l'ora''. Antonio Conte si presenta ai tifosi Inter, con un video suggestivo che il club ha pubblicato sui canali social, in cui il tecnico in auto viaggia verso la sede societaria. ''Un club che non è da tutti, con i suoi tifosi che si chiederanno perché proprio io. Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e a determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter'', conclude Conte, mentre nel video compare anche il presidente nerazzurro Steven Zhang.