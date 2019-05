Molinari, con Conte ragionato sul futuro

ROMA, 30 MAG - Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "abbiamo parlato dei provvedimenti calendarizzati in Parlamento, i decreti Calabria, crescita e sblocca cantieri, per organizzare al meglio i lavori e ragionato sulle future iniziative della maggioranza, in piena sintonia e clima collaborativo". Lo dice Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, interpellato sull'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio.