Udinese, ufficiale riconferma Tudor

UDINE, 30 MAG - E' ufficiale: l'Udinese riparte da Igor Tudor. Il tecnico croato che ha portato i bianconeri alla salvezza sarà in panchina alla guida della squadra anche per la prossima stagione. Lo conferma il club friulano in una nota pubblicata oggi sul sito rinnovando la fiducia a Tudor per la stagione 2019/2020. "Dopo l'ottimo lavoro svolto dal tecnico croato nelle ultime 11 partite di campionato, la Società e il Mister hanno deciso di proseguire il percorso intrapreso e affrontare assieme il venticinquesimo campionato consecutivo di Serie A", si legge. L'incontro tra il tecnico e la società si è tenuto nei giorni scorsi, subito dopo la fine del campionato e ha portato subito all'intesa.