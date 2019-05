Champions:piloti MotoGP votano Liverpool

SCARPERIA (FIRENZE), 30 MAG - Sarà il Liverpool, secondo i campioni del motomondiale, la squadra vincitrice della finale di Champions League di sabato sera a Madrid. Ai piloti presenti nella sala stampa del Mugello per presentare il Gran premio d'Italia è stato dato un tabellone sul quale ognuno avrebbe dovuto scrivere il punteggio finale della sfida tra i Reds e il Tottenham. Il risultato è stato quasi un plebiscito per la squadra allenata da Juergen Klopp: 3-0 per Jack Miller, 2-1 per Valentino Rossi, 3-1 da Marc Marquez, 2-1 da Andrea Dovizioso e Lorenzo Baldassarri. Fuori dal coro solo Danilo Petrucci che vedrebbe trionfare il Tottenham per 1-0.