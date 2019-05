Proprietà, Palermo risanato in 12 mesi

PALERMO, 30 MAG - "Abbiamo inoltrato tutta la documentazione alla Lega, compresa la nostra capacità economica e finanziaria, per ottenere il riconoscimento della nuova proprietà dagli organi competenti nel rispetto dei termini". Lo ha detto Salvatore Tuttolomondo, il direttore finanziario di Arkus Network che controlla la proprietà del Palermo, nel corso di una conferenza stampa allo stadio "Barbera". "Abbiamo una struttura aziendale già formata - dice Tuttolomondo - e confermiamo che il nostro investimento minimo sarà di 30 milioni di euro, ma se dovessero occorrere altri fondi abbiamo già accordi per un facile reperimento". Con la somma stanziata la nuova proprietà ha già iniziato a saldare alcuni debiti. "Domani - spiega ancora - è prevista l'udienza sul commissariamento della società, ma abbiamo già risolto il problema alla radice cambiando tutto. In sei o 12 mesi al massimo puntiamo al riequilibrio economico".