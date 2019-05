Musica: Elton John, annullato concerto stasera Arena Verona

VERONA, 30 MAG - E' stato annullato dagli organizzatori il concerto di Elton John previsto per il 30 maggio all'Arena di Verona. Già nella giornata del 29 il cantante stava combattendo con un'influenza, e nonostante le condizioni altalenanti - spiegano i promoter - era stato in grado di portare a termine il suo riscaldamento vocale prima dello show. Ma le condizioni fredde e umide dell'anfiteatro all'aperto hanno aggravato la sua condizione. In giornata, con le corde vocali dell'artista ancora infiammate e dopo il consulto con un medico, la decisione di non eseguire il concerto, Gli organizzatori spiegano che si sta verificando la possibilità di riprogrammare lo show, ed invitano i possessori dei biglietti per la serata a controllare i siti www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com nelle prossime ore per ottenere maggiori informazioni.