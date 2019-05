Paura in aula udienza sparatore vibonese

VIBO VALENTIA, 30 MAG - Momenti di paura stamani al tribunale di Vibo Valentia nel processo a Francesco Olivieri, il 32enne che in un raid, tra Nicotera e Limbadi, nel maggio 2018, uccise Giuseppina Mollese, di 80 anni, Michele Valerioti (67), e ferì 3 persone. Quando il pm Concettina Iannazzo ha chiesto la condanna all'ergastolo - richiesta poi accolta dal gip - l'imputato ha dato in escandescenza, minacciando il pm, il gip Francesco Garofalo e le forze dell'ordine presenti in aula. Quindi ha iniziato a sferrare violenti calci contro le sbarre della cella ed ha tentato di sottrarre la pistola ad uno degli agenti della polizia penitenziaria, che ha avuto la prontezza di bloccarlo. Tutti i presenti sono usciti e le forze dell'ordine sono riuscite dopo una decina di minuti a riportare la calma. Il processo con rito abbreviato è poi ripreso ma in un'altra aula, e si è concluso con la condanna di Olivieri. Il suo difensore aveva chiesto il minimo della pena alla luce di una perizia che lo indicava seminfermo di mente.