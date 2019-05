Usa: pil primo trimestre rivisto al ribasso a +3,1%

NEW YORK, 30 MAG - L'economia americana è cresciuta nel primo trimestre del 3,1%, leggermente meno del 3,2% inizialmente previsto ma sopra le attese degli analisti, che scommettevano su una crescita del 3%. Il dato mostra che la ripresa americana procede solida sostenuta dai consumi, saliti nel primo trimestre dell'1,3%, sopra le attese degli analisti. L'andamento del pil potrebbe rassicurare gli investitori dopo il riaffacciarsi dei timori sullo stato dell'economia americana. Ma e' anche vero che una crescita sostenuta era attesa per i primi tre mesi dell'anno, mentre si attende un forte rallentamento nel secondo trimestre. JPMorgan stima un pil in crescita dell'1% nel periodo aprile-giugno, decisamente al di sotto del 2,5% previsto in precedenza.(ANSA).