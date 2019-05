Turchia, nessun accordo di pace senza uno stato palestinese

ISTANBUL, 30 MAG - Qualsiasi accordo di pace che non includa la creazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale dovrebbe essere respinto. È l'appello lanciato dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, intervenendo al summit dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Gedda, in Arabia Saudita. Oggi, ha aggiunto il diplomatico di Ankara, ricordando gli sforzi su questo tema sotto la presidenza turca dell'Oic lo scorso anno, è "più importante che mai" unire le forze del mondo musulmano su questo tema, perché "questa responsabilità ricade per prima cosa sulle nostre spalle".