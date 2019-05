Pestato e filmato, due misure cautelari

CAGLIARI, 30 MAG - Lo avevano pestato a sangue filmando tutto con il telefonino, poi avevano diffuso il video su whatsapp. Oggi per i responsabili della brutale aggressione avvenuta 9 aprile scorso in piazza Matteotti a Carbonia sono scattati i provvedimenti del Tribunale. Vittima un 23enne di origini ucraine che a seguito delle botte riportò la lesione della mandibola. Nei confronti degli autori del pestaggio, uno diventato da pochi giorni maggiorenne l'altro di 17 anni, da subito indagati per lesioni gravissime, il Gip del Tribunale per i minori di Cagliari ha emesso due ordinanze cautelari: il 18enne dovrà essere inserito in una comunità, il complice invece non potrà uscire dalla sua abitazione di sera, potrà svolgere attività di studio, sportive e parrocchiali previa individuazione dei servizi sociali e potrà allontanarsi da Carbonia solo per ragioni di studio. Denunciato anche un 20enne, autore del video, per diffamazione e omissione di soccorso.