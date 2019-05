Russiagate: Trump attacca, Mueller è un mio nemico

WASHINGTON, 30 MAG - "Penso che Mueller sia un vero never Trumper": lo ha detto Donald Trump ai cronisti, accusando il procuratore speciale del Russiagate di essere un sostenitore del movimento che vuole fermare il tycoon e di avere conflitti (di interesse, ndr), affermando di aver avuto con lui in passato controversie d'affari. Il presidente ha quindi ribadito che ieri Mueller "ha detto sostanzialmente la stessa cosa del suo rapporto", aggiungendo che "non c'è alcuna ostruzione, non c'è alcuna collusione".