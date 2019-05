Migranti: Salvini contro giudice Firenze

ROMA, 30 MAG - "È stata relatrice di una sentenza contro il ministero dell'Interno, parla di 'deumanizzazione delle migrazioni', va a dibattiti con le Ong e presenta libri schierati contro respingimenti e porti chiusi". Lo sostiene il Viminale a proposito di Luciana Breggia, presidente della sezione specializzata per l'immigrazione e la protezione internazionale del tribunale di Firenze. "La democrazia - commenta Matteo Salvini - è bellissima: invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide. Ma mi aspetto che un magistrato applichi le norme, anziché interpretarle".