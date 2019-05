Rixi: Buffagni, deve lasciare

ROMA, 30 MAG - "Il contratto di governo non lascia spazio alle interpretazioni e non ho dubbi che Matteo Salvini chiederà il rispetto del contratto che ha sottoscritto" chiedendo le dimissioni di Edoardo Rixi dall'incarico di viceministro. Lo dice Stefano Buffagni, sottosegretario M5s, interpellato dopo la condanna di Rixi. "Mi spiace umanamente sia per Edoardo Rixi che per Matteo Salvini", aggiunge.