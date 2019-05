Rifiuti Roma:fermo per guasto impianto Ama,tecnici al lavoro

ROMA, 30 MAG - Ancora una grana sul fronte dei rifiuti a Roma. L'impianto di trattamento di Rocca Cencia, l'ultimo di proprietà Ama dopo il rogo che ha messo ko il Tmb Salario si è fermato per un guasto tecnico. Sul posto da subito tecnici della municipalizzata dei rifiuti che stanno valutando l'entità del danno. Il Tmb Rocca Cencia, progressivamente dal rogo del Tmb Salario, era stato spinto alla massima efficienza con presìdi continui h24 dell'impianto. Gli altri due privati che trattano i rifiuti della Capitale, a Malagrotta, stanno ricevendo minori quantità di rifiuti, (circostanza che durerà fino a settembre) per operazioni di manutenzione. Se non dovesse essere rapidamente riparato il guasto a Rocca Cencia si aggraverebbe la già precaria capacità di trattamento della Capitale, con il rischio di piombare nel caos rifiuti.