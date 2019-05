Maltempo, cala l'allerta in Emilia

BOLOGNA, 30 MAG - Cala l'allerta sul maltempo in Emilia-Romagna: per domani, venerdì 31 maggio, la criticità legata al passaggio delle piene dei fiumi passa da 'rossa' ad 'arancione', dunque da elevata a moderata, tra il Modenese e il Reggiano sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro. Lo segnala l'ultimo bollettino dell'Arpae. Nel resto della regione la criticità è 'gialla', ordinaria. Non sono attesi infatti fenomeni meteo significativi e l'allerta arancione è legata solo alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti di valle del Secchia. La piena del fiume questa notte è passata a Modena al di sotto dei livelli previsti e in città e provincia i ponti sono stati riaperti.