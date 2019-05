Iran,mondo islamico si opponga a piano pace Usa in Palestina

ISTANBUL, 30 MAG - Il mondo islamico si opponga al piano di pace preparato dagli Stati Uniti su Israele e Palestina, definito da Washington 'accordo del secolo'. È l'invito lanciato dal ministero degli Esteri iraniano, che in una nota alla vigilia della Giornata internazionale per Gerusalemme invita tutti i musulmani a unirsi contro "il regime sionista" e impedire la realizzazione del progetto, boicottando il previsto summit in Bahrain in cui gli Usa ne presenteranno gli aspetti economici. "Se realizzato, causerà perdite eterne per la Palestina e grandi vittorie per gli occupanti della sua terra", sostiene Teheran, secondo cui nessun accordo può essere raggiunto senza "la piena restaurazione dei diritti dei palestinesi oppressi", che comprende il ritorno dei rifugiati e un referendum su qualsiasi decisione.