Renns riscatta Niang dal Toro,15 milioni

TORINO, 30 MAG - Niang è a tutti gli effetti un giocatore del Rennes. Questa mattina il Torino ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante da parte del club francese, in cui ha già giocato questa stagione. Nelle casse del club dovrebbero andare circa 15 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 6,5 milioni che dovranno essere versati per Adem Ljajic dal Besiktas, dove quest'anno ha giocato in prestito oneroso (1,2 milioni di euro). Soldi importanti, per le casse del Toro, che nei giorni scorsi ha annunciato per bocca del presidente Urbano Cairo l'intenzione di confermare tutti i big, rinforzando la rosa con due o tre innesti mirati.