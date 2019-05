Stampa inglese,Hazard non 'oscura' Sarri

LONDRA, 30 MAG - Il giorno dopo il trionfo di Baku è la confermata partenza di Eden Hazard, destinato al Real Madrid, a dominare le prime pagine dei quotidiani britannici. Ma, finalmente, anche a Maurizio Sarri vengono riconosciuti i dovuti meriti. Dopo i complimenti al triplice fischio finale di David Luiz ("Un grande uomo, un grande tecnico"), anche la stampa elogia il lavoro - spesso criticato dai suoi stessi tifosi - dell'ex tecnico del Napoli. "E' stata una prima stagione difficile per Sarri, segnata dal malcontento dei tifosi per un calcio spesso non brillante", commenta il Guardian, che sottolinea come l'interessamento della Juventus potrebbe presto riportare Sarri in Italia. Ma se divorzio sarà, scrive il Times, "Sarri se ne andrà a testa alta", ponendo fine ad "un matrimonio di sola convenienza agli occhi di molti". Anche ieri, nella serata della conquista della Europa League, i tifosi dei Blues - evidenzia il quotidiano - "hanno preferito inneggiare all'assistente di Sarri, Gianfranco Zola, e a Frank Lampard".