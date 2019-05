Dazi, Cina: gli Usa fanno puro terrorismo economico

PECHINO, 30 MAG - La Cina accusa gli Stati Uniti di "puro terrorismo economico". Nel briefing sulla visita del presidente Xi Jinping in Russia, dal 5 al 7 giugno, il vice ministro degli Esteri, Zhang Hanhui, ha espresso pesanti valutazioni sull'aspro contenzioso in corso tra i due Paesi. "Siamo contrari - ha affermato - alla guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura: questa istigazione premeditata di un conflitto commerciale è puro terrorismo economico, omicidio economico e bullismo economico".