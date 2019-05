A Bologna cena Ramadan festa di strada

BOLOGNA, 29 MAG - A Bologna la cena che interrompe il digiuno del Ramadan, il mese in cui si pratica il digiuno secondo la pratica islamica, diventa una festa di strada con stand, eventi per tutti, letture in lingua araba e in italiano per i più piccoli e anche una visita guidata al centro islamico di via Torleone. Sabato, nella via del centro dalle 18, la Comunità islamica di Bologna ha organizzato la terza edizione de 'La Cena di Ramadan' detta anche 'Iftar Street'. Si potranno provare abiti tradizionali, assaggiare specialità gastronomiche speciali e farsi decorare e dipingere le mani con l'henné. Un evento gratuito aperto a tutti il cui ricavato verrà devoluto alle Cucine Popolari. Dalle 21 alle 21.30 circa i fedeli musulmani saranno chiamati alla preghiera e poi la grande cena tutti insieme per interrompere il digiuno.