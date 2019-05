Sfregio ai sonetti affissi a Fiumicino, coperti da svastiche

FIUMICINO, 29 MAG - Sembra una risposta al gesto di ieri notte compiuto da mani anonime e che è diventato virale sui social ed i media. Svastiche, disegnate con spray nero, hanno ricoperto alcuni delle decine di fogli bianchi con sonetti di illustri poeti apparsi ieri mattina in molte zone di Fiumicino e che, in parte, avevano ricoperto alcune precedenti scritte di Forza nuova e stesse svastiche. Alcuni fogli appaiono strappati. Non lontano dal centro storico è apparsa anche una scritta,vergata di nero, contro il sindaco Esterino Montino, con accanto anche una svastica: "Montino come Pallotta!".