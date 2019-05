Da set Beautiful a imputato in tribunale, 'Sono innocente'

TORINO, 29 MAG - "Nego tutte le accuse mosse a mio carico. Sono innocente. E assolutamente contrario a ogni tipo di violenza". Sono le dichiarazioni di Daniel Joseph McVicar, attore statunitense già protagonista in 'Beautiful' (interpretava lo stilista Garrison), oggi a Torino in occasione dell'apertura del processo in cui è imputato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A portare in aula l'attore, da alcuni anni stabilito nel capoluogo piemontese, è stata la seconda moglie, insegnante di pattinaggio della trasmissione 'Notti sul ghiaccio' di RaiUno, da cui si separò nel 2014. Secondo la procura avrebbe tormentato la donna con telefonate, e-mail e messaggi. Il 12 aprile 2017 la avrebbe anche aggredita sotto casa. "Nonostante le dolorose accuse a mio carico - afferma l'attore - sono rimasto a Torino per poter stare vicino a mio figlio, che amo immensamente, e con il quale ho uno splendido rapporto". McVicar è difeso dagli avvocati Anna Rizzo ed Elisa Civallero.(ANSA).