Casaleggio, scelta Di Maio coerente

ROMA, 29 MAG - "Apprezzo sempre le scelte coraggiose e in questo caso ancora di più, perché la decisione di Luigi mostra non solo coraggio, ma anche grande coerenza e rispetto di un capo politico per i principi e i valori del MoVimento 5 Stelle. Quando un'intera comunità può partecipare a scelte importanti è sempre positivo". Davide Casaleggio commenta così, all'ANSA, la decisione di Luigi Di Maio di mettere al voto sulla piattaforma Rousseau la propria permanenza nel ruolo di Capo Politico del MoVimento.